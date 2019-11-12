عصف ذهني لتقييم مراكز الشرطة في الدولة

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في قاعة العميد حميد سيف بمقر القيادة، جلسة للعصف الذهني عن تقييم مراكز الشرطة بالقيادة والقيادات الأخرى بالدولة، بحضور العقيد يوسف بن حرمول، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد علي الجلاف، رئيس مركز الحمرية الشامل، والعقيد أحمد الزعابي، رئيس مركز شرط الصجعة الشامل، والمقدم طارق المدفع، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة الشارقة، ورؤساء مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة، ورؤساء مراكز الشرطة بالقيادات الأخرى بالدولة.

أدار الجلسة النقيب حمد الهطالي، رئيس قسم إدارة الأداء المؤسسي بإدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الداخلية، إذ هدفت الجلسة إلى تحديد أهم معايير تقييم المراكز، وتوضيح أهمية إدارة الأداء فيها، ثم تطرق إلى الحديث بصورة عامة عن المؤشرات المعتمدة للعمل بها حالياً في مراكز الشرطة، كما تمت مناقشة قائمة المؤشرات المسقطة على القيادات الشرطية، ومدى اعتماد معايير تقييم مراكز الشرطة، إلى جانب طرح التحديات التي تواجه آلية التقييم.

ثم قدّم عدد من رؤساء المراكز والحضور مقترحاتهم وآراءهم القيّمة التي أثرت الحوار، وصبّت في خانة تعزيز الأمن والأمان لأفراد المجتمع. وخلصت نتائج الجلسة إلى وضع آلية لعملية تقييم مراكز الشرطة، من خلال التنسيق الكامل بين قيادات الشرطة بوزارة الداخلية.