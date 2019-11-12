«الداخلية» تستعرض دعم الجاهزية بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

ترأس العميد عبد الله أحمد الحمراني، نائب القائد العام لشرطة عجمان، اجتماعاً مع وفد الإدارة العامة للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، بحضور العميد د. علي سالم الطنيجي، المدير العام للعمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد خالد محمد النعيمي، نائب المدير العام للعمليات الشرطية، والعميد علي حميد المسيبي، نائب المدير العام للموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان.

واستعرض المدير العام للعمليات المركزية البرنامج التقني المستحدث لدعم الجاهزية في العمليات المركزية الذي نفذته وزارة الداخلية، ضمن جهودها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز الأمن والأمان، وضمان الاستعداد والجاهزية والاستعداد في مواجهة الأحدث، ويدعم تعزيز جاهزية الكوادر الشرطية الذي تسعى لتطبيقه في جميع القيادات الشرطية بالدولة.

من جانبه، أشاد العميد عبد الله أحمد الحمراني بجهود وزارة الداخلية، ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعيهم الحثيث لتطوير الكوادر في القيادات الشرطية، مؤكداً أن دعم العمليات المركزية بأحدث البرامج التقنية يعزز الجاهزية، وتطبيقه على مستوى الوزارة يحقق مستويات أعلى في التنسيق والتعاون بين القيادات الشرطية.