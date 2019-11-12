«مؤتمر الصحة الحيوانية» في الشرق الأوسط يستعرض التوصيات والتجارب الناجحة

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، فعاليات الدورة الـ 15 من مؤتمر اللجنة الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية لمنطقة الشرق الأوسط، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري.

ويستهدف المؤتمر الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الوقوف على حالة الصحة الحيوانية في المنطقة ومناقشة آليات تطويرها وأهم قضايا الإنتاج الحيواني، واستعراض التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال، وإعداد توصيات فعالة للارتقاء بهذا القطاع في المنطقة، لطرحها خلال الجلسة العامة للمنظمة في مايو 2020.

استدامة

من جهته قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن دولة الإمارات في إطار التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وبالأخص المتعلقة بالصحة والحياة على البر، وضمن استهدافها تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، تولى ملف الصحة الحيوانية اهتماماً بالغاً لما له من ارتباط مباشر على الصحة العامة والإنسان والبيئة».

مكتب إقليمي

وضمن أعمال اليوم الافتتاحي للمؤتمر وقع سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والدكتورة مونيك إلوا مدير عام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، على خطاب النوايا لإنشاء المكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية في أبوظبي، والذي من المقرر أن يخدم دول الخليج واليمن.

وقال العامري: «إن استضافتنا للمكتب شبه الإقليمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية خطوة مهمة جداً في تعزيز جهود المنظمة لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها، وهو مشروع سيعود بالفائدة على جميع دول المنطقة وسيضاعف من حجم التعاون بين المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجميع دول مجلس التعاون الخليجي في مجالات الصحة الحيوانية».

تشديد الرقابة

و قالت مونيك إلوا، المدير العام للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية: «يمثل ملف الصحة الحيوانية أحد أهم الموضوعات التي تستدعي ضرورة تشديد الرقابة والتطوير الدائم للمعايير المرتبطة بصحة الحيوان كون منطقة الشرق الأوسط تلعب دور الربط التجاري بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، والتي يمكن عبرها مرور الأمراض المتعلق بهذا القطاع».

جلسات

وشملت أعمال اليوم الافتتاحي عدداً من الجلسات النقاشية المتخصصة والتي تناولت دور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجهودها في تطوير وتعزيز الشراكات مع مختلف الدول، واستعراض تجربة دولة الإمارات في حماية الصحة الحيوانية وتعزيز استدامتها.

تأثيرات إيجابية

أكد سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية العامري أن المكتب سيسهم في إحداث تأثيرات إيجابية واسعة تتخطى المستوى شبه الإقليمي لتصل إلى المستوى الإقليمي، لا سيما مع استحداث بعض الأنشطة الخاصة بمبادرة التطبيق الأمثل لمعايير التجارة الآمنة، حيث تهدف هذه المبادرة للتطبيق الأمثل لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لضمان تحقيق عملية تجارة آمنة بين منطقة القرن الأفريقي وشبه الجزيرة العربية باتباع النهج القائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.