تكريم 76 فائزاً بجائزة السلامة والتربية المرورية في دورتها الـ21

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

كرم محمد الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات الفائزين بجائزة مواصلات الإمارات للسلامة والتربية المرورية في دورتها الـ 21، والبالغ عددهم 76 فائزاً، من الأفراد والأسر والمدارس والمناطق التعليمية، حيث تلقت الجائزة في هذه الدورة 738 مشاركة من الطلبة والمدارس الحكومية والخاصة والمناطق التعليمية، منها 657 مشروعاً يندرج ضمن المشروعات المتميزة للطلبة.

وقد فازت في فئة المدارس 9 مدارس حكومية، و3 مدارس خاصة، إضافةً إلى فوز 3 مدارس بجائزة مشروعات المدارس، وأما في فئة الإبداع والابتكار المخصصة للطلبة فقد فاز فيها 52 مشاركاً، فيما حققت 4 أسر الفوز بجائزة الأسرة المثالية، بينما فازت 3 مناطق تعليمية بالجائزة المخصصة لها، وبالمقابل حاز فرعان للمواصلات المدرسية على جائزة أفضل فروع مساهمة ومتفاعلة مع الجائزة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم الفائزين بجائزة مواصلات الإمارات للسلامة والتربية المرورية، تحت شعار «طلابنا أمانة»، والذي عقد أمس في فندق «روضة البستان» بدبي بحضور شركاء الجائزة ممثلين بوزارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، ومدراء المناطق التعليمية، والفائزين من الطلبة وأولياء أمورهم والإدارات المدرسية، إلى جانب لفيفٍ من قيادات وموظفي مواصلات الإمارات.

وأكد على ضرورة تبني المبادرات النوعية لتعزيز مستوى السلامة المرورية في جميع خدماتها وأنشطتها المرتبطة بالنقل والتأجير ولا سيما النقل المدرسي، وذلك بالتركيز على الأنشطة والبرامج التدريبية، حيث تم تنفيذ 55ألف ساعه تدريبية خلال 10 شهور من عام 2019 واستفاد منها 18500 سائق ومشرف، وتتوزع البرامج على أخلاقيات العمل، وتشغيل عمليات النقل المدرسي، والسلامة الفنية والمهنية، والقواعد الخاصة بالنقل والسلامة، ومهارات العلاقات العامة، بالإضافة إلى برامج التدريب الخاصة بنقل الطلبة من أصحاب الهمم.

5 فئات

يذكر أن جائزة السلامة والتربية المرورية تتضمن خمس فئات، وهي جائزة المدارس الحكومية وجائزة المدارس الخاصة والتي تشترك بها جميع المدارس الخاصة في الدولة إضافةً إلى جائزة الإبداع والابتكار المخصصة لإبداعات الطلبة وابتكاراتهم التي تخدم تعزيز قيمة السلامة وتسهم في نشر ثقافة التربية المرورية، وجائزة أسرة السلامة المثالية، وتضم فئة الإبداع والابتكار جائزة أفضل لوحة فنية، وأفضل برنامج تقني، وأفضل فيلم قصير، وأفضل جرافيك، وأفضل صورة فوتوغرافية.