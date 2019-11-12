اللجنة العليا للأمن الداخلي تستعرض برامجها التدريبية

المصدر: دبي - البيان

ترأس الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا للأمن الداخلي، الاجتماع الدوري للجنة في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور القادة والمديرين العامين أعضاء اللجنة وعدد من كبار الضباط في وزارة الداخلية.

وتم خلال الاجتماع الذي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى ضمان الاستعداد والجاهزية لمواجهة الأحداث، استعراض البرامج التدريبية، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين.

كما تم استعراض الجهود والإجراءات التي تم العمل بها نتيجة تأثر بعض المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية بالحالة المدارية الناجمة عن «إعصار كيار» الذي حدث في نهاية الشهر الماضي، حيث تعاملت الجهات المختصة بكفاءة عالية مع الحدث.

وفي سياق آخر اجتمع الفريق الشعفار مع أعضاء من اللجنة العليا لتمرين أمن الخليج العربي 2.