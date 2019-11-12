3 منشآت لـ«صحة» تستخدم العلاج بالطب النووي

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» العلاج بالطب النووي من خلال ثلاث من منشآتها وهي مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى المفرق في أبوظبي، ومستشفى توام في مدينة العين، وذلك وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وباستخدام أحدث التقنيات.

وأكدت الدكتورة رقوانة باهارون استشارية الطب النووي في مدينة الشيخ خليفة الطبية التابعة لشركة «صحة»، أن الطب النووي يعد من أحدث تطبيقات التكنولوجيا في المجال الطبي، إذ يمكنه الكشف عن العديد من المشاكل الصحية، مثل أمراض الكلى، أمراض القلب، التهاب المفاصل والعظام، التهاب الجهاز العصبي المركزي، أمراض الكبد والطحال، أمراض الرئة والجهاز التنفسي، مؤكدة أن لهذا العلم الفضل في تشخيص العديد من الحالات المرضية ومعالجتها.

وأوضحت أن الطب النووي هو دراسة لوظائف الجسم والخلية ودراسة التغيرات الطارئة عن الأمراض بتصويرها والذي يختلف عن التصوير بالأشعات التي تدرس تشريح الأعضاء والتغيير في هذا التشريح كالأشعة العادية أو الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي.

وأضافت أن العلاج بالنظائر المشعة «الطب النووي» يعتمد على حقن النظائر المشعة، التي لها في الصفات الكيميائية والبيولوجية، صفات تشابه مواد مماثلة طبيعية داخل الجسم كمادة «الثاليم» المشع الذي يماثل مادة «البوتاسيوم» بالجسم وتصرفه داخل الخلية .

وأوضحت أن «صحة» تولي العلاج بالطب النووي أهمية لما يحققه من نتائج إيجابية، حيث تم علاج الكثير من الحالات خلال السنوات الماضية والتي شفيت تماماً.

وقالت إن مدينة الشيخ خليفة الطبية - التابعة لشركة «صحة» - بدأت تقديم العلاج بالطب النووي منذ عام 2009 للمرضى المصابين بسرطان الغدة الدرقية، وذلك من خلال عنبر العزل الخاص الذي تم تجهيزه لهذا الغرض وفقاً لقواعد ونظم الهيئة الاتحادية للطاقة النووية، لافتة إلى تقديم العلاج لـ 207 مرضى منذ عام 2009، وتم شفاؤهم.

وقدم مستشفى المفرق العلاج بالطب النووي للعديد من المرضى لعلاج سرطان الغدة الدرقية باليود المشع، والقضاء على أنسجة الغدة الدرقية المتبقية بعد الجراحة والأمراض النقيلية، بالإضافة لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية إذا فشل العلاج الطبي في السيطرة على الأعراض، حيث تم علاج 105 مرضى من سرطان الغدة الدرقية، 5 حالات كانت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية خلال عام 2018.

ويقدم قسم الطب النووي في مستشفى توام خدماته لمختلف التخصصات مثل الأورام، والقلب، والغدد الصماء وغيرها، وقد بدأ في السنوات الثلاث الأخيرة بتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متميزة للعديد من الأمراض .