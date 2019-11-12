«يوم القانون» يستعرض استخدامات الأنظمة الذكية في تطبيق العدالة

المصدر: العين - داوود محمد

استعرض المشاركون في فعاليات يوم القانون بجامعة الإمارات استخدامات التطبيقات الذكية في تطبيق القانون والعدالة، حيث انطلقت، صباح أمس، فعاليات معرض «يوم القانون» الذي تنظمه جامعة الإمارات، بمشاركة عدد من القطاعات تمثلت في وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي، ووزارة العدل، ودائرة القضاء بأبوظبي، وعدد من القيادات الأكاديمية والشخصيات البارزة في مجال القانون وطلبة الجامعة، فيما تنطلق، صباح اليوم، جلسات مؤتمر القانون والابتكار الاصطناعي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد حسن، عميد كلية القانون بالجامعة، في الكلمة الافتتاحية للمعرض، أن هذا اليوم هو لقاء سنوي اعتادت كلية القانون أن تنظمه بالتعاون مع الجهات المعنية بالقانون وتطبيقه في الدولة، إيماناً منها بالدور المهم الذي تقوم به هذه الأنشطة في توجيه الشباب وإطلاعهم على الجوانب التطبيقية للقانون، مشيراً إلى أن فعالية يوم القانون تأتي هذا العام بالتزامن مع المؤتمر السنوي للكلية الذي سيفتتح أعماله اليوم حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال القانون، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتعليم العالي، وتهيئةً للنقلة النوعية التي ستشهدها الدولة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن كلية القانون بجامعة الإمارات تحرص، من خلال أنشطتها، على دعم الجهود لإرساء دعائم اقتصاد المعرفة، وضمان رفد مختلف القطاعات والمؤسسات العامة بالكوادر البشرية والمهارات .