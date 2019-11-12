القطامي: «صحة دبي» منفتحة على العالم في ظل تطور القطاع الطبي

المصدر: دبي - البيان

قال معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي: إن الهيئة ستواصل انفتاحها على العالم في ظل التطور المتسارع الذي يشهده القطاع الطبي على مستوى العالم، والذي يتطلب مواكبة هذا التسارع لتعزيز القدرات التنافسية لدبي على الخارطة الصحية العالمية.

جاء ذلك بمناسبة بدء وفد رسمي يمثل هيئة الصحة بدبي، يوم أمس، برئاسة معاليه بزيارة عددٍ من المؤسسات والهيئات والمنشآت الصحية في المملكة العربية السعودية. كما زار الوفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، واستمع من الدكتور أيمن عبده الأمين العام للهيئة حول إنجازات الهيئة وبرامجها وجهودها المستمرة لتحقيق رؤيتها في الوصول إلى مجتمع صحي من خلال توفير كفاءات مؤهلة وفق أفضل المعايير العالمية.

كما زار الوفد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وتعرف من الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة للمستشفى إلى البرامج والخدمات الصحية المتميزة التي يقدمها المستشفى للمرضى .

خدمات

واطلع الوفد خلال زيارته لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون على خدمات المستشفى وبرامج التعليم والتدريب التي يوفرها للعاملين في خدمات الرعاية الصحية والخدمات المساندة في كل من لمجالات السريرة والفنية والإدارية، إضافة إلى إجراء الأبحاث وتعزيز الوعي المجتمعي بأمراض العيون المختلفة للحد من هذه الأمراض ومضاعفاتها السلبية.

واطلع وفد هيئة الصحة بدبي خلال الزيارة على الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية في مجال زراعة الأعضاء وخدمات بنك العظام، وعلاج الأورام وغيرها من الخدمات الطبية التخصصية التي حققت فيها المملكة نجاحاً متميزاً على مستوى المنطقة والعالم بشكل عام. حيث استمع إلى شرحٍ مفصل عن الجهود والإنجازات والخطط والبرامج الطموحة التي تنفذها هذه المؤسسات وفق رؤيتها بتقديم أفضل الخدمات المتميزة للمرضى والعاملين في القطاع الطبي بشكل عام.

ثناء

وأثنى معالي حميد القطامي خلال لقاءاته المتعددة مع المسؤولين السعوديين على التطور الملموس الذي حققه القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة، والذي أصبح نموذجاً متميزاً وتجربة ناجحة تستقطب المرضى من مختلف دول العالم، مشيداً معاليه بالمشاريع البحثية والبنية التحتية وأعمال التطوير المتواصلة التي يشهدها القطاع الطبي في المملكة العربية السعودية، وإنجازاته التي عززت من القدرة التنافسية للمملكة على الخارطة الصحية العالمية.