«كهرباء دبي» تحصد 7 من جوائز «جولدن بريدج 2019» الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

تسلمت هيئة كهرباء ومياه دبي 7 من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2019» في دورتها الحادية عشرة والتي أقيمت مؤخراً في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد فازت الهيئة بثلاث جوائز ذهبية، وجائزتين فضيتين وجائزتين برونزيتين.

فئات

وحصدت الهيئة الجائزة الذهبية عن تطبيق المكتب الذكي ضمن فئة أفضل موقع إلكتروني وتطبيق ذكي لهذا العام؛ والجائزة الذهبية عن المنصة السحابية «سحاب» ضمن فئة تكنولوجيا المعلومات السحابية؛ والجائزة الذهبية عن مشروع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ضمن فئة الطاقة الشمسية؛ كما نالت الجائزة الفضية عن محطة الشبكة الذكية ضمن فئة كفاءة الطاقة؛ والجائزة الفضية عن خدمة الاستجابة الذكية ضمن فئة خدمات المستهلكين والشركات الناشئة؛ إضافة إلى حصولها على الجائزة البرونزية عن خدمة الموظف الافتراضي «رمّاس» ضمن فئة الذكاء الاصطناعي؛ والجائزة البرونزية عن تطبيق التحول الرقمي الجغرافي ضمن فئة برامج تكنولوجيا المعلومات.

تقدير جديد

وأكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الفوز بهذه الجوائز يعد تقديراً عالمياً جديداً لجهود الهيئة في تطوير منظومة العمل وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية، وتبني أحدث التقنيات في مجالات عملها.

وقال : «تستلهم الهيئة برامجها ومبادراتها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالارتقاء بالخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات.

ونسعى في الهيئة إلى رسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، من خلال دعم الابتكار وجعله ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، عبر تبني التقنيات الإحلالية مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتقنية البلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها ».

استراتيجيات

وأضاف: «تضع الهيئة نصب عينيها تبوؤ الدولة مكان الصدارة على صعيد المنطقة والعالم، وتساهم بفاعلية في تحقيق الاستراتيجيات المشتركة ودعم مسيرة التنمية المستدامة في إمارة دبي ودولة الإمارات. وتمتلك الهيئة اليوم بنية تحتية عالمية المستوى، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لها 11.400 ميجاوات من الكهرباء، و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

وتعمل الهيئة على مواصلة إنشاء وتطوير أصولها التي تتجاوز قيمتها 144 مليار درهم، مع استثمارات بنحو 86 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة، لتلبية الطلب المستمر على الكهرباء والمياه في دبي.

كما حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة الكهرباء ، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامة كاملة %100 .

استراتيجية

قال سعيد محمد الطاير: ترتكز استراتيجياتنا وبرامجنا ومبادراتنا على تعزيز مفهوم الابتكار وتبني أحدث التقنيات في مجال عمل الهيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 بجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.