شراكة بين الاتحاد للطيران و«في بي إس للرعاية الصحية»

المصدر: أبوظبي- البيان

اختارت مجموعة «في بي إس للرعاية الصحية»، التي تضم 20 مستشفى، وأكثر من 125 مركزاً طبياً في الشرق الأوسط، أوروبا والهند، الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة كمزود خدمات النقل الجوي المفضل لديها، لنقل المرضى المسافرين من المملكة العربية السعودية إلى أبوظبي لتلقي العلاج.

وستقدم الاتحاد للطيران للمجموعة أسعاراً خاصة على تذاكر السفر من الرياض، جدة والدمام، لدعم الخدمات الطبية التي تقدمها «في بي إس» في 8 مستشفيات في أبوظبي. وتم الإعلان عن هذا التعاون في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران، بحضور كبار المسؤولين في مجموعة الاتحاد للطيران والدكتور شامشير فيالي، المدير الإداري لمجموعة «في بي إس».

في هذه المناسبة، أعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «نشهد اليوم تعاون اثنتين من أكبر شركات أبوظبي لتعزيز سمعة عاصمة دولة الإمارات كمركز طبي عالمي، تمتلك الاتحاد للطيران خبرة واسعة في تقديم الخدمات والمساعدة الطبية على متن الطائرة للمسافرين المرضى، ولعبت هذه الخبرة دوراً أساسياً في قرار «في بي إس للرعاية الصحية» باختيار الاتحاد كشركة الطيران المفضلة لنقل المرضى من المملكة العربية السعودية. ».

خدمات

ويقدّم أفراد من فريق الاتحاد الطبي المختصين في الطيران والنقل لأغراض طبية، هذه الخدمات المتكاملة وهي الأولى من نوعها في المنطقة، حيث يمكن للضيوف المسافرين الذين يحتاجون لإذن طبي خاص قبل السفر، طلب حضور طبيب من الاتحاد لتقييم وضعهم بالتشاور مع طبيبهم المعالج. ويقوم طبيب الاتحاد المناوب بإتمام جميع الفحوصات والمعاملات الطبية، لتقديم تقرير خلال يوم واحد حول إمكانية الضيف من السفر.

أما الخدمة الثانية، فهي توفر الممرضين على متن الطائرة لمرافقة الضيوف خلال رحلتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم من مختلف الوجهات الاتحاد.

وتحدثت الدكتورة ناديا بستكي، نائب الرئيس لشؤون الخدمات الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران، عن هذه الشراكة الجديدة قائلة: «نلتزم بشراكتنا مع هيئة الصحة-أبوظبي لدعم رؤيتها بالترويج لأبوظبي كمركز للسياحة العلاجية، ونعمل على مبادرات عدة لدعم رؤية أبوظبي».