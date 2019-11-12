حجز مركبات «الأجرة» في دبي بنظام «هلا» الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تحويل خدمات مركز الحجز والتوزيع بكاملها الى «هلا» (مشروع مشترك بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم) اعتباراً من 7 ديسمبر 2019، وتمثل النقلة تحوّلاً من النظام التفاعلي الصوتي لحجز مركبات الأجرة في دبي إلى نظام هلا للحجز الإلكتروني باستخدام تطبيق كريم، وذلك في ظل تحسن مستوى الجودة والإقبال على خدمة هلا للحجز الإلكتروني منذ إطلاقها في سبتمبر 2019.

وقال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: «هذا التحوّل يعدّ بمثابة تطوّر محوري بنقل عمليات حجز مركبات الأجرة في دبي من مركز الاتصال الى «هلا»، ويشكّل جزءاً من التوجه الاستراتيجي للهيئة لدعم مبادرة «المدينة الذكية» التي أطلقتها حكومتنا الرشيدة، ويأتي في أعقاب تحقق معلم بارز باكتمال مليون عملية حجز في غضون أيام من الإطلاق الرسمي لخدمة «هلا» في 29 أغسطس 2019».

وأضاف: «سيكتمل التحوّل الكامل لخدمات الحجز والتوزيع إلى منصة كريم في 7 ديسمبر 2019، وتم اتخاذ عدة إجراءات لضمان الانتقال السلس للمتعاملين الذين اعتادوا الاتصال بالرقم (04-2080808) لحجز مركبات الأجرة، وتسهم هذه الخطوة في تحقيق هدف الهيئة المتمثل بتطوير قطاع مركبات الأجرة في دبي وجعل الوصول إليها ميسوراً بشكل أكبر من خلال النظام الإلكتروني للحجز، وفي نفس الوقت يعزز التكامل بين وسائط المواصلات العامة».

وقالت كليمنس دوتيرتر، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»: «تتمثل مهمتنا في السعي لتقديم أفضل تجربة للمتعاملين عند حجز المركبات، وهذه النقلة تهدف لضمان استدامة كفاءة تجربة المستخدمين، وتمكينهم من الوصول الى أقرب مركبة أجرة بلمسة زر ويتيح التحوّل للمتعاملين الاستفادة من تجربة حاصلة على تصنيف جودة بمعدل 4.8-5 نجوم، وتوفر «هلا» لمتعامليها أسلوبا أذكى في التنقل عبر المدينة ».

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