«مواصفات»: لائحتا السيارات الهيدروجينية وذاتية القيادة 26 الجاري

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

قال عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن الهيئة ستقوم خلال النسخة الخامسة من المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، بإطلاق مسودة لائحة متطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإعلان عن اللائحة الخاصة بمتطلبات المركبات، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية، لتكون الإمارات بذلك أول دولة تقوم بأخذ مبادرة تمكين مركبات المستقبل وتطوير استدامتها وأمن استخدامها على مستوى العالم، من خلال وضع اللائحتين، ويؤكد ريادة الإمارات عالمياً في قطاع مركبات المستقبل، وذلك خلال المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل في فندق جراند حياة بإمارة دبي، خلال يومي 26 و27 نوفمبر 2019 تحت شعار «أنظمة تنقل صديقة لمستقبل مستدام»، الذي يقام برعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وبحضور عالمي لافت من كبار المنتجين والمصنعين والخبراء والأكاديميين، وكذا من شركاء الهيئة من القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي.

تفاصيل

وأوضح المعيني خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل المؤتمر أن اللائحتين ستشكلان اللبنة التشريعية الأساسية لتطوير صناعة السيارات الهيدروجينية والسيارات ذاتية القيادة على مستوى العالم، مشيراً إلى أن اللائحتين تم تطويرهما بالتعاون مع 170 من أهم منظمات وشركات صناعة السيارات في العالم، وأن «النقل» في دولة الإمارات يتحول إلى القطاع الأكثر ابتكاراً في العالم.

ووفقاً لمؤشر «كيه بي إم جي» لجاهزية السيارات 2019 فإن الإمارات هي ضمن أولى 10 دول جاهزية من حيث البنى التحتية الرقمية والطرقية الداعمة لبيئات السيارات ذاتية القيادة.

وأشار المعيني إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة مسودة لائحة المتطلبات الفنية للسيارات ذاتية القيادة من قبل المختصين ليصار في ديسمبر إلى رفعها إلى لجنة إزالة العوائق في منظمة التجارة العالمية، متوقعاً إنجاز اللائحة بشكلها النهائي خلال النصف الأول من العام المقبل.

10 نماذج

ولفت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عرض 10 نماذج لسيارات تحتوي على خاصيات القيادة الذاتية، مع فتح الفرصة أمام زوّار المعرض لتجربة تلك السيارات في فترة ما بعد الظهر. وأضاف: يعّد النقل بمثابة أحد قطاعات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، كما أن أنظمة النقل المستدام تسهم بشكل كبير في تعزيز الركائز الرئيسة الثلاثة للتنمية المستدامة: البيئة، المجتمع، والاقتصاد.

وتحتوي لائحة السيارات الهيدروجينية على متطلبات تنظيمية، تضم 8 مواد بالإضافة إلى متطلبات فنية تتعلق باختبارات عامة للسيارات ومتطلبان أسطوانة الهيدروجين، فيما تحتوي لائحة السيارات ذاتية القيادة على 11 بنداً تغطي أربعة محاور أساسية هي أمن المركبات وأمن الشبكات وأمن الطرقات، بالإضافة إلى تعامل المركبة مع محيطها.

تطور هائل

وأكد سيمون ميلور، الرئيس التنفيذي لشركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط – الشريك الداعم في تنظيم المؤتمر الدولي حول مستقبل التنقل أن اتجاهات التنقل في جميع أنحاء العالم تشهد تطوراً هائلاً مدفوعاً بتقنيات جديدة مثل إنترنيت الأشياء (IoT)، الذكاء الاصطناعي، الاتصالات من مركبة إلى مركبة (V2V)، الجيل الخامس للاتصالات ( 5G ).

استراتيجية النقل

وقال المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات بالهيئة: نتطلع مرة أخرى إلى الترحيب بمطوري المركبات ومزودي الحلول الدوليين، والسلطات الحكومية والتنظيمية الرئيسية، وخبراء استراتيجية النقل الدوليين، وموزعي المركبات والمؤسسات البحثية .