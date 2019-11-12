بلدية دبي تطبّق نظاماً ذكياًَ للتتبع الغذائي

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، عن أن البلدية بدأت أخيراً تطبيق نظام التتبع الغذائي الذي تم إدراجه ضمن منصة «فود ووتش»، لافتاً إلى أن هذا النظام يتميز بتتبع الأغذية من بلد المنشأ إلى وصولها للمستهلك من خلال رقابة ذكية توفر الوقت والجهد، والالتزام بالاشتراطات الصحية العالمية لسلامة الأغذية في جميع المراحل ويتم التعرف إلى خطورة المادة في أي مرحلة ومطابقة شروط التخزين والحرارة المطلوبة واشتراطات نقل الأغذية».

جاء ذلك على هامش افتتاحه أمس الدورة الـ 13 لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء، والتي تستمر حتى يوم غد وتقام تحت شعار: «شراكات عالمية.... آفاق مستقبلية» وتتناول دور الشراكات العالمية بين الجهات المختصة وأهميتها في تعزيز آليات سلامة الغذاء على مستوى العالم.

منظومة ذكية متكاملة

وأضاف: «تتميز منظومة سلامة الأغذية في دبي بأنها منظومة ذكية متكاملة جعلت الإمارة من أفضل مدن العالم في هذا المجال، مشيراً إلى أنه ثمة العديد من الشركات العالمية تربط الإمارة مع الدول التي تطبق الاشتراطات الخاصة في سلامة الأغذية، مما يسهل عملية الرقابة على الأغذية باعتبار أنها قادمة من بلدان معتمدة وتطبق الممارسات العالمية في هذا الشأن، وبمجرد دخول الأغذية إلى الإمارة يتم مراقبة كل ما يتعلق بسلامتها بصورة ذكية عبر المنصة باعتبار أن التجار الذين يستلموها مسجلين بنظام التفتيش الذكي للبلدية. كما يتم مراقبة نقلها إلى المستودعات ثم المحال التجارية حتى تصل للمستهلك».

منصة

وأوضح داوود الهاجري أن عدد المستخدمين لمنصة «فود ووتش» حالياً يبلغ 70 ألفاً و671 مستخدماً ويشمل ذلك المشرفين الصحيين في المؤسسات الغذائية ومفتشي بلدية دبي وغيرهم من مستخدمي مزودي الخدمات مثل شركات مكافحة الآفات والموردين، وتبلغ عدد المؤسسات وشركات مزودي الخدمة الصادر لها «كيو ار كود» في النظام 13 ألف مؤسسة.

جهود

وقال الهاجري: «أنجزت بلدية دبي بالتعاون مع الجهات المعنية العديد من المبادرات التي وضعت دبي على الخارطة الدولية لسلامة الأغذية».

وأضاف: «تعمل دبي على المشاركة في قيادة العمل الإقليمي والدولي في مجال سلامة الغذاء والتغذية، حيث سيلتقي الخبراء والمختصون في هذا المؤتمر العلمي المتميز، لتبادل الرؤى والأفكار والتجارب العملية والعلمية ليقدموا للعالم حلولاً مبتكرة معتمدين في ذلك أفضل الممارسات الدولية المبنية على مبادئ الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل».

تثقيف

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن مؤتمر دبي العالمي لسلامة الغذاء يعتبر ثاني أكبر مؤتمر في مجال سلامة الغذاء على مستوى العالم، حيث حضر دوراته السابقة منذ الدورة الأولى عام 2006 السابقة أكثر من 23000 مشارك يمثلون ما يقارب 60 دولة، قدموا أكثر من 550 محاضرة وورشة عمل وندوة متخصصة، إضافة إلى العديد من الفعاليات المصاحبة مثل المعارض المختصة بسلامة الغذاء والاستشارات والتدريب والأجهزة والحلول المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

ورش عمل

يتضمن المؤتمر العديد من ورش العمل والحلقات التدريبية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، ويستضيف المؤتمر مجموعة متميزة من المحاضرين والخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.