19 مليون درهم مساعدات «إسلامية دبي» خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

قدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي مساعدات إنسانية في كل من قطاعات التعليم والصحة والإسكان وتفريج كربة وحالات إنسانية مختلفة أخرى بقيمة 19 مليوناً و159 ألفاً و636 درهماً خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويأتي ذلك حرصاً من الدائرة على تنفيذ توجيهات البند التاسع من وثيقة الخمسين، والمساهمة في تقديم مبادرات عملية وملموسة في توفير حياة أفضل للأسر المتعففة، ومساعدة الأفراد المحتاجين.

وأشار التقرير الصادر عن قطاع العمل الخيري بالدائرة إلى أن العدد الإجمالي للمستفيدين من هذه المساعدات من المواطنين والمقيمين بلغ 57.312 مستفيداً، حيث بلغت قيمة المساعدات المقدمة للمستفيدين من المواطنين 9.225.953 درهماً، توزعت على حالات إنسانية كتفريج كربة بقيمة 7.209.740 درهماً، ومساعدات الإسكان بقيمة 1.917.213 درهماً، والإيجار بقيمة 99.000 درهم.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمتها الدائرة للمستفيدين من المقيمين 3,171,611 درهماً توزعت على قطاع الصحة بقيمة 756,798 درهماً، وتفريج الكربة بقيمة 199,500 درهم، والإيجار 40,000 درهم، فيما تم صرف باقي قيمة المساعدات في مجالات إنسانية أخرى.

تنمية

وأفاد أحمد درويش المهيري، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري، بأن الدائرة تحرص على تنمية أعمالها ومبادراتها الإنسانية والخيرية، استجابةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي عبّر عنها في البند التاسع من وثيقة الخمسين بتحقيق نمو سنوي في الأعمال الإنسانية يعادل ويواكب نمونا الاقتصادي.

وقال المهيري: «تسعى الدائرة من خلال تقديم المعونات الاجتماعية للحالات الإنسانية المختلفة إلى تعزيز وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع والرقي به، لمواصلة السير على خطى الخير والإنسانية التي تنتهجه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تقديم المساعدات داخل الدولة وخارجها، وفق آليات واضحة لتحديد المستفيدين من المساعدات، ومن ثم العمل مع الجهات المعنية لضمان أن يتم صرف هذه المساعدات في الأوجه الصحيحة».