جمعية العسكريين المتقاعدين توفد 142 عضواً للعمرة

المصدر: أبوظبي - وام

بتوجيهات ودعم من صاحب السمــو الشيــخ محمـــد بن زايــد آل نهيــان ولي عهــد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتنفيذاً للأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية، والتي من أهمها رعاية العسكريين المتقاعدين وأسر المتوفين منهم، عادت إلى البلاد بعثة العمرة الثالثة للعام 2019، والتي أوفدتها جمعية العسكريين المتقاعديــن لأعضائها.

وتكوّنت البعثة من 142 عضــواً وجهــازاً إداريــاً، ويأتي تسيير البعثة ضمن إطار وإبراز الأهداف الإنسانية والحضارية للدولة في مجالات الرعاية المختلفة، وتنفيذاً للخطط والأنشطة التي تقوم بها الجمعية خدمةً لأعضائها بهدف توثيق أواصر الألفة بين العسكريين المتقاعدين.