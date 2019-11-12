لطيفة بنت محمد تثمن انعقاد مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع في وطن التسامح

المصدر: دبي - وام

أكدت حرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم - راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة بدبي، أن انعقاد وتنظيم جائزة مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، تحت شعار «طفولة مبدعة في وطن التسامح»، خطوة فعالة ورائدة لتكملة ومواصلة حلقات احتضان هموم وقضايا وتحديات الطفولة الخليجية عبر أربعة مؤتمرات متنوعة وفاعلة.

واعتبرت سموها أن ما يميز هذا المؤتمر تزامنه مع عام التسامح واحتفالات البلاد باليوم الوطني المجيد واختتام حصاد موسم الإبداع 21 عاماً من الإنجاز والتميز «الموسم 21»، حيث يأتي كحلقة أساسية ومضيئة لترسيخ القيم الإيجابية للتسامح والتي ستساهم بفاعلية في بناء جيل حضاري واعد مزود بقيم التسامح والإبداع والابتكار والتميز.

ودعت سموها الخبراء والاستشاريين والتربويين والمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بشؤون الطفولة وإبداعاتها والآباء والأمهات والأسر والجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الإعلامية وبيوتات الخبرة والمراكز الاستشارية للحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر لتعزيز ودعم شعاره العميق والذي فحواه «طفولة مبدعة في وطن التسامح» من فرضية مفادها «التسامح أساس النجاح» لا سيما أن مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع يضم بين دفتيه موضوعات هامة تعزز من قيم التسامح والتعليم في المجتمع وترسخ القيم الإعلامية الفاضلة من منظور حضاري، إضافة إلى التسامح من أجل الوطن من منظور إنساني خالص من خلال مجموعة وكوكبة من الخبراء والاستشاريين في مجال إبداعات الطفولة.

وقالت إن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة تسعى إلى الإسهام في ترسيخ دعائم وأسس التسامح من جهة ومن جهة أخرى تفعيل دور الجائزة الحضاري في بناء قدرات الأطفال وتحفيز الإبداع في إطار التفاعل الإيجابي والتسامح على مستوى الأسرة ومستوى المؤسسات العاملة في مجال الطفولة.

يذكر أن جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة ستقيم اليوم مؤتمراً صحفياً في جميرا للإعلان رسمياً عن انطلاق مؤتمر الطفولة الخليجي الرابع وحفل اختتام الموسم 21 واحتفالات البلاد باليوم الوطني.