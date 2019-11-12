شرطة الشارقة تناقش مخاطر سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف برنامج (أمان يا بلادي) الذي تعده القيادة العامة لشرطة الشارقة، والذي يتم بثه على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الشارقة، أول من أمس، الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين، وعبد الله الزرعوني محلل أول أمن المعلومات بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والذي قدمه الرائد إبراهيم المدفع، والملازم جاسم سعود بوصيم.

دار النقاش خلال الحلقة حول مخاطر سوء استخدام التكنولوجيا الحديثة والوسائط المتعددة، والمشكلات المترتبة عليه، والمخاطر التي يمكن أن تلحق بالهواتف والأجهزة الإلكترونية جراء الاستخدام غير الآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التعرف على التطبيقات المستخدمة لحماية الهواتف المتحركة والأجهزة الإلكترونية من اختراق الحواسيب عن طريق الرسائل الغريبة الواردة من البريد الإلكتروني، والتي في أغلب الأحيان تحمل فيروساً أو مرسلة من الهاكرز المتخصصين في السرقة والتخريب والتجسس.

كما تحدث ضيوف الحلقة عن ظاهرة الإدمان الإلكتروني وانشغال الأسر عن الأبناء.