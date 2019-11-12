78 مشروعاً إنسانياً وتنموياً لـ «دار البر» في تايلاند والفلبين

المصدر: دبي - البيان

تفقد وفد يمثل جمعية دار البر، خلال زيارة لمملكة تايلاند وجمهورية الفلبين، 78 مشروعاً خيرياً وإنسانياً وتنموياً، تنفذها الجمعية في البلدين، بفضل تبرعات ومساهمات أهل الخير والإحسان في الإمارات.

وضم وفد الجمعية، يوسف عبد الله اليتيم مدير إدارة المشاريع، وحسن صالح آل علي مدير مكتب رئيس قطاع المشاريع الخيرية، والتقى الوفد في البلدين الآسيويين، هيئة من الشركاء الاستراتيجيين لـ «دار البر».

وقال يوسف اليتيم إن الهدف من الزيارة المتابعة، التأكد من جودة تنفيذ المشاريع، ضمن الخطة السنوية لقطاع المشاريع في الجمعية، عبر المتابعة الميدانية المباشرة، واللقاء مع مسؤولي الهيئات المختصة من شركاء الجمعية في الــدولتين، لتبادل الآراء، والعمل على تحسين الخدمات الخيرية لمشاريع الجمعية هناك.