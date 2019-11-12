«مساندة» تُشيّد 4 رياض أطفال في أبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - وام

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» أعــمال تشييد 4 رياض أطفال تمثل المرحلة التاسعة من المجموعتين الأولى والثانية ضمن برنامج مدارس المستقبل، وذلك في منطقة الفلاح ومدينة الرياض بأبوظبي ومنطقتي اليحر والبطين بمدينة العين.

وتنفذ «مساندة» هذه المشاريع بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة. وتُشيَّد شركة «مساندة» رياض الأطفال الجديدة على مساحة بناء إجمالية تتجاوز 40 ألف متر مربع، بتكلفة تبلغ 167.1 مليون درهم، مشيرة إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية لرياض الأطفال الـ 4 تبلغ نحو 1440 طفلاً وطفلة، وذلك بسعة 360 لكل روضة.

معايير

وصممت الــشركة جميع مباني رياض الأطفال الجديدة طبقاً لمعايير نظام استدامة بدرجة لــؤلؤتين للمباني المستدامة والمصنفة من دائرة التخطيط العمراني والبلديات، والتي تسهم في رفع كفاءة الاستخدام، فضلاً عن الالتزام بمطابقة جميع المواد والمعدات والأجهزة المستخدمة لأحدث مواصفات الاستدامة، مؤكدة حرصها على مراعاة متطلبات الاستدامة البيئية، والمحافظة على موارد الطاقة المتعددة.

وأفادت «مساندة» بأن تنفيذها لهذه المشاريع يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير مرافق تتلاءم مع المستوى التعليمي المتطور المقدم في الإمارة، وأيضاً توفير البيئة المحفزة للأطفال والطلاب لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم مع التركيز على الاستثمار في أجيال المستقبل كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم في مختلف المجالات.

18 فصلاً

وأوضحت أن كل روضة تتكون من مبنى يتضمن طابقاً أرضياً يحتوي على 18 فصلاً دراسياً، بالإضافة إلى بهو لاستراحة الطلاب، ومكاتب الجهازين الإداري والتعليمي، ومساحات للألعاب ومسطحات خضراء، إلى جانب مواقف للسيارات والحافلات.

وتابعت الشركة: «يأتي العمل بإنشاء وتشييد الرياض الجديدة في إطار برنامج مدارس المستقبل الذي يتوافق مع أفضل الممارسات والمواصفات، سواء من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات متعددة الاستخدام أو من حيث البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم التي تتوافق مع احتياجات أجيال المستقبل». من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن برنامج مدارس المستقبل يتم تنفيذه ضمن الخطط الطموحة في الاستثمار الأمثل لإنشاء مدارس متــكاملة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وداعمة لخطط الدائرة في جعل المدارس مركزاً لإعداد جيل واعد متعلم.