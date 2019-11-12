تكريم متميزي قسم طيران شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بحضور المدراء العامين ومدراء الإدارات، وعدد من الضباط والحضور، نخبة من موظفي الشرطة المتميزين التابعين لمرتب قسم طيران الشرطة بإدارة المهام الخاصة، وعدد من المتعاونين المدنيين المميزين، تقديراً وعرفاناً لما بذلوه من جهد مقدّر في عدة مواقف وعمليات بحث وإنقاذ جوّي قدموا خلالها كل تفان وإخلاص من خلال تقديم كافة أوجه وأشكال الدعم اللازم إلى الجمهور مما عزز الأمن والأمان الذي تسعى إليه وزارة الداخلية، انسجاماً مع رؤية سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتمثلة في ((أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة)). وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجهود المكرمين المتميزة في أداء المهام والواجبات بكفاءة واتقان.