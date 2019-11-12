دبي تنظم منتدى لبحث واقع وتحديات الإعلام الإسعافي

المصدر: دبي ـ البيان

تنظم مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف منتدى الإعلام الإسعافي «واقع وتحديات» غدا الأربعاء في مقر المؤسسة بحضور المدير التنفيذي للمؤسسة خليفة الدراي إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين والأطباء والصحفيين والإعلاميين بالدولة.

ويشارك في أعمال المنتدى شرطة دبي والإسعاف الوطني وإسعاف أبوظبي والدفاع المدني وهيئة الصحة بدبي، حيث يهدف المنتدى إلى رفع الوعي المجتمعي بالخدمات الإسعافية في الإمارات واستعراض دور الإعلام في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع وتسليط الأضواء على واقع خدمات الإسعاف والتحديات التي تواجه المسعفين أثناء أداء أعمالهم والصعوبات التي تعترض التغطيات الإعلامية المختلفة، إضافة إلى مناقشة القوانين المنظمة لعمل المسعف والإعلامي على حد سواء.

ويتضمن المنتدى 5 جلسات الأولى بعنوان الخدمات الإسعافية في الإمارات، والثانية: تحديات الإعلام الصحي، والثالثة: منظور الإعلام للخدمات الإسعافية، والجلسة الرابعة: دور نشطاء التواصل الاجتماعي في التوعية، والجلسة الخامسة تحت عنوان دور الإعلام في إدارة الأزمات والكوارث.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: إن المنتدى يعد الأول من نوعه في المنطقة ويعتبر بداية لسلسلة من المنتديات المشابهة من حيث الهدف والتي ستطلقها المؤسسة تباعا وبصورة دورية أو سنوية، لافتا الى أن العمل الإسعافي يحتاج إلى تكاتف الجهود وتكثيف العمل من أجل تطوير وتحسين الخدمات الإسعافية بالدولة، موضحا أن مهنة الإسعاف من أجلّ وأنبل المهن على الإطلاق، لأنها تتصل بحماية الناس والحفاظ على حياتهم.