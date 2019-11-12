شما بنت محمد: تحقيق التوازن بين الجنسين دافع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

المصدر: الكويت - وام

بدأت أمس أعمال المنتدى الإقليمي والمؤتمر السنوي التاسع للمرأة الذي تستضيفه دولة الكويت تحت شعار «تطبيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة: الإنجازات والتحديات على الصعيد الإقليمي»، وبمشاركة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية رئيسة وفد الدولة المشارك.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بهذه المناسبة: إن تحقيق التوازن بين الجنسين في أي بلد يعد ضماناً ودافعاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيه، مؤكدة أن دولة الإمارات العربية المتحدة حرصت منذ قيام اتحادها على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على المساواة بين الرجل والمرأة كونها قاعدة أساسية وهذا ما أكده دستور الدولة الذي ضمن للمرأة حقوقها كاملة بجانب قوانينها والأطر التشريعية وسياساتها التي تواصل إقرارها والتي ترسخ من خلالها أسس المساواة وعدم التمييز بين الجنسين.

وأضافت: «إن الدولة جعلت التوازن بين الجنسين ضمن أولويات أجندتها الوطنية والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جوانب الحياة كافة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها ما أسهم في أن تتبوأ مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات العالمية».

وتناولت خلال ورقة تحت عنوان: «سؤال المرأة في الإمارات ومساراتها من قيادة المركبة إلى قيادة الركب» ما وصلت إليه الدولة من تمكين المرأة والدور الرئيس الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في دعم المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.