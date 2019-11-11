تفعيل خدمة الرسائل النصية في دفع المواقف للزوار من «مجلس التعاون»

المصدر: البيان الإلكتروني

في إطار جهوده الرامية إلى توفير حلول ذكية لدفع رسوم مواقف المركبات ترتقي بمستوى الخدمة وتوفر أكبر قدر من الراحة والوقت والجهد، أعلن مركز النقل المتكامل في أبوظبي عن بدء تفعيل خدمة دفع رسوم المواقف لمركبات دول مجلس التعاون الخليجي عبر الرسائل النصية المباشرة من خلال رقم هاتف متحرك مسجل في دولة الإمارات، وتقتطع الرسوم من حساب العميل في شركة «اتصالات» أو «دو»، فيما يتم احتساب رسوم الرسائل النصية بحسب التعرفة المعتمدة. علماً بأن ساعات تطبيق نظام "مواقف" تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 صباحاً من السبت إلى الخميس، حيث تنقسم المواقف إلى نوعين:

• مواقف رئيسية ذات اللونين الأزرق والأبيض، بتعرفة 3 دراهم للساعة الواحدة وبحد أقصى للوقوف 4 ساعات.

• مواقف فرعية ذات اللونين الأزرق والأسود، بتعرفة 2 درهم للساعة أو 15 درهماً لليوم. ولحاملي تصاريح السكان تم تخصيص مواقف من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 8 صباحاً محددة بلافتة إرشادية و/ أو بخط أزرق لسكان القطاع الخاضع للنظام. أما المواقف في مناطق الفلل، فهي مخصصة لحاملي التصاريح من سكان الفلل فقط ويمكن التعرف عليها عبر اللوحات الإرشادية الخاصة بها.

تمكّن هذه الخدمة زوار دول مجلس التعاون الخليجي من دفع رسوم مواقف في إمارة أبوظبي بيسر وسهولة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (على رقم 3009) وتقتطع الرسوم من رصيدهم المتوفر في الهاتف المتحرك سواء كان المتعاملون من مستخدمي شبكة "اتصالات" أو "دو" بينما آلية الدفع ستكون كما هي موضحة في الجدول التالي:

بالإضافة إلى ذلك فإن جميع وسائل الدفع الأخرى أيضاً متاحة أمام زوار دول مجلس التعاون، عبر أجهزة الدفع المنتشرة في شوارع المدينة نقداً أو ببطاقة مواقف القابلة لإعادة التعبئة، أو عن طريق تطبيق درب، أو التسجيل في خدمة "م مواقف" عبر الموقع الالكتروني www.mpark.mawaqif.ae وفي هذا الشأن أشار المركز إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المركز التي تهدف إلى توفير المزيد من الخيارات لتعزيز دور الأنظمة الذكية في تسهيل إجراءات الدفع للارتقاء بجودة وتحسين الخدمات التي تقدم للزائر والمقيم.