أمطـار غزيرة ومتوسطة تعمّ الإمارات وتوقعات باستمرارها اليوم

المصدر: متابعة: قسم المحليات

شهدت معظم مناطق الدولة، أمس، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة، مصحوبة بهبات رياح نشطة وقوية، في الوقت الذي أعلن المركز الوطني للأرصاد، تأثر الدولة حتى الغد بامتداد منخفض جوي سطحي، يعمل على تدفق كتلة هوائية دافئة قادمة من الجنوب، يصاحبها امتداد منخفض جوي علوي من الشمال والشمال الشرقي، يؤدي إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة، تتخللها بعض السحب الركامية الممطرة من حين إلى آخر، على مناطق متفرقة، تكون مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً، مع هبات رياح نشطة. وأكد المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية تتعمق اليوم، وتقل السحب تدريجياً يوم الثلاثاء، مع بقاء فرصة سقوط الأمطار.



ودعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى توخي الحيطة والحذر.



دبي



وصرفت مدارس دبي الخاصة، الطلبة في وقت مبكر، أما باقي المدارس الخاصة أو الحكومية، فأكدت التزامها بفترة الدوام كاملاً. وأكدت إدارات حرصها الكامل على إتمام الدوام الدراسي بشكل كامل. وأفادت وزارة التربية والتعليم، بأن إدارات المدارس لديها صلاحيات لاتخاذ الإجراءات المناسبة خلال فترات تقلب الجو، بما يصب في مصلحتها.

وأكد المهندس طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية، رئيس فريق غيث في بلدية دبي، جهوزية فرق العمل التي عملت منذ ساعات فجر أمس.



أبوظبي



وطلبت شرطة أبوظبي من السائقين، توخي الحيطة والحذر، بسبب الأحوال الجوية، وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير، حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق. كما هطلت على مدينة العين بعد ظهر أمس، أمطار الخير، والتي غطت جميع أرجاء المدينة وضواحيها، وتراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.



الشارقة



وأكد ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رئيس لجنة طوارئ الأمطار، أن البلدية رفعت درجة استعدادها للتعامل مع حالة الطقس وهطول أمطار الخير، وباشرت جميع اللجان التي تم تشكيلها في وقت سابق عملها. وأفاد المقدم عبد الرحمن خاطر مدير فرع التوعية والإعلام المروري، بأن إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، لم تتلقَ أي حوادث بليغة.



عجمان



وشهدت عجمان بكافة مناطقها، هطول أمطار، صباح أمس، تراوحت ما بين متوسطة وخفيفة، مصحوبة برياح في بعض المناطق.

وأفاد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، بأن الدائرة وضعت خطة طوارئ محكمة.



الفجيرة



وحظيت مناطق الفجيرة والمدن الشرقية عموماً، في وقت مبكر من صباح أمس، بكميات أمطار كبيرة جداً، استمر هطولها قرابة الساعتين، صاحبها برق ورعد شديدان، ورياح باردة، أدت إلى انخفاض درجات الحرارة إلى 19 درجة مئوية في المناطق الجبلية. وفي ظل تقلبات الطقس، تم تعطيل الدراسة في بعض مدارس الفجيرة، ، حيث أرسلت إدارات هذه المدارس، الحكومية والخاصة، رسائل نصية بمنح الطلبة يوم أمس إجازة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة والكادر التعليمي.

وشهدت الطرق الداخلية والخارجية لإمارة الفجيرة ومدن الشرقية، ازدحاماً ملحوظاً، بسبب هطول الأمطار. وتوقفت حركة الصيد في جميع الموانئ بإمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية، نظراً للظروف المناخية. وأكد رؤساء جمعيات الصيادين في الفجيرة والمنطقة الشرقية، التزام الصيادين بالتعاميم الصادرة.



أم القيوين



وهطلت أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متفرقة بأم القيوين، ولفترات متفاوتة، وأحياناً متقطعة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكدت بلدية أم القيوين، استعداد فرق العمل لسحب المياه في حال تراكمها.



رأس الخيمة



وشهدت رأس الخيمة، استمرار هطول الأمطار الغزيرة صباح أمس، مصحوبة برياح شديدة، أدت إلى جريان الشلالات الجبلية، وتعطل دوام مدارس الإمارة بالكامل.



وأعلن أحمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، سحب 1.564.000 مليون غالون مياه.



وأكد خليفة المهيري رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك، توقف حركة خروج رحلات الصيد البحري بشكل كامل في رأس الخيمة. وساهم انخفاض الكميات الواردة لسوق السمك برأس الخيمة، خلال الفترة الصباحية، في ارتفاع أسعار الأسماك المعروضة.



ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الأهالي إلى عدم ارتياد البحر ضمن الظروف المناخية الحالية.



فرحة



وشهدت معظم مناطق الدولة خروجاً للمواطنين والمقيمين والزوار، للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عمت الدولة، والتقطوا الصور التذكارية، وسط فرحة غامرة بسقوط الأمطار، وتركزت تجمعات الناس في المناطق الجبلية، التي شهدت اندفاعات للمياه القادمة من أعالي الجبال، خصوصاً بالمناطق الشرقية ورأس الخيمة والعين.