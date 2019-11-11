«زراعة أبوظبي» توجّه بطرق التعامل مع التقلبات

المصدر: أبوظبي - البيان

أهابت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية، باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، وتوخي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزرعة والعزبة والعمال والمحاصيل الشتوية، وخاصة محاصيل الخضر وأشجار النخيل.

وتنصح الهيئة، المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها للمزروعات، بما يهدد سلامة المحصول، مع التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية، بواسطة فني متخصص، لضمان عدم حصول تماس كهربائي أو انقطاع في التيار نتيجة الرياح أو الأمطار.

وبالنسبة للثروة الحيوانية، تنصح الهيئة بضرورة إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة، حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار.