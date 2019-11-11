إيواء عائلة مواطنة في الفرفار بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أعلنت الجهات المعنية بالفجيرة عن توفير مأوى عاجل لعائلة مواطنة مكونة من ستة أفراد في منطقة الفرفار بالفجيرة، إثر تعرض منزلهم لأضرار جراء اندفاع السيول بقوة إلى داخل المنزل بسبب حالة الجو وتقلبات الطقس التي سادت أنحاء الدولة، وأدت إلى هطول أمطار غزيرة.

وأكدت الجهات المختصة عدم إصابة أي من أفراد العائلة بأذى.

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة، إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

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وأوضح الأفخم أن الجهات المعنية قامت بنقل الأسرة لإحدى الشقق الفندقية، وتوفير جميع احتياجاتهم لضمان أقصى سبل الراحة لهم، لحين انتهاء الأحوال الجوية غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، حيث ستحرص الجهات المختصة على الوقوف على حالة الأسرة واحتياجاتها ودراسة الأضرار التي لحقت بالمنزل وتقديم الصيانة اللازمة. وأعرب المواطن محمد خلفان الكندي عن شكره للجهات المعنية بالإمارة، التي تعاونت في نقله من المنزل، وعلى سرعة تفاعلهم.

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وقال الكندي إنه يسكن في منطقة الفرفار القديمة بجانب أحد الجبال منذ سنوات ولأول مرة يتعرض إلى انحدار أحد الأودية الذي تسبب في انهيار الجدار الخلفي للمنزل ودخول المياه التي داهمت منزله وأتلفت محتوياته، ليقوم على وجه السرعة بإخلاء البيت هو وأبناؤه الأربعة وزوجته، مؤكداً سرعة استجابة الجهات بحكومة الفجيرة، ما يعكس جاهزيتها في تقديم المساعدة.