مواصلات الإمارات تعمم بإيقاف حافلات الطلاب

المصدر: دبي - البيان

وجهت مواصلات الإمارات سائقي النقل المدرسي بإيقاف الحافلات بصورة تامة، وعدم التحرك في الفترات التي يقل فيها مستوى الرؤية بسبب حالات تقلبات الطقس، كالأمطار والرياح والضباب الذي يؤثر في الرؤية وسلامة انسيابية الحركة في الطرقات، وذلك في مواقف مناسبة خارج الطريق العام وبشكل آمن، لضمان عدم التعرض لأي اصطدام من المركبات الأخرى، مع إبقاء التكييف والإضاءة الخارجية للحافلة في حالة تشغيل فترة التوقف المؤقت، وعدم مغادرة السائق مقعد قيادة الحافلة.

ودعت مواصلات الإمارات، خلال تعميم لها إلى إدارات المدارس، إلى مراعاة حالات التأخير الصباحي خلال فترة تقلبات الطقس والتي تؤثر في الرؤية وسلامة وانسيابية الحركة في الطرقات.

وأكدت حنان صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية أن هذه الخطوة التي تتخذها المؤسسة في ظل تقلبات الطقس تعكس الحرص المستمر والجهود الحثيثة التي تبذلها مواصلات الإمارات من أجل ضمان سلامة أبنائنا الطلبة المنقولين عبر الحافلات المدرسية من وإلى المدارس الحكومية والخاصة، وعدم تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشيدة بتعاون الشركاء المتمثلين بوزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، وجهودهم لتعزيز سلامة الطلبة المنقولين خلال عمليات النقل المدرسي.

ودعت إلى ضرورة التزام مستخدمي الطريق من سائقي المركبات بتوخي الحذر عند الاقتراب من الحافلات المدرسية، والالتزام بالتوقف في حال مشاهدة الأضواء التنبيهية وإشارة قف للحافلة المدرسية وعدم تجاوزها، وذلك حفاظاً على أمن وسلامة أبنائنا الطلبة. وقالت: إن مواصلات الإمارات تتبنى حزمة من الإجراءات لسلامة الطلبة المنقولين في مختلف الأوقات والأحوال الجوية.