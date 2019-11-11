وفد أوزبكي يطلع على تجربة الإمارات في تطوير الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، مؤخراً، وفداً رسمياً من جمهورية أوزبكستان، ممثلاً عن عدة جهات حكومية، زار دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في تحديث العمل الحكومي، للتعرف على أفضل التجارب والممارسات التي تتبناها حكومة الإمارات في تنمية وتمكين رأس مالها البشري، وتهيئة بيئة عمل جاذبة لأصحاب المهارات والمواهب والكفاءات.

وشملت الزيارة التي تواصلت على مدى أسبوع، تعريف الوفد الأوزبكي بأبرز الإنجازات التي حققتها حكومة دولة الإمارات في مجال تعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتطوير وتطبيق منظومة إلكترونية ذكية متكاملة لإدارة رأس المال البشري.

مشاركة التجارب

وأكد الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة أن هذه الزيارة تأتي في إطار منظومة الشراكة الاستراتيجية بين الدولة وجمهورية أوزبكستان، انطلاقاً من حرص الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العديد من المجالات، ولا سيما في مجال تطوير العمل الحكومي.

وذكر أن حكومة دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية لافتة في مجال إدارة وتنمية وتطوير رأس مالها البشري، حيث تبنت أفضل الممارسات والتجارب العالمية في هذا الشأن، ووظفت التكنولوجيا الحديثة في إدارة منظومة الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية.

ولفت إلى أن تشريعات وسياسات وأنظمة ومبادرات الموارد البشرية التي تطلقها الدولة تباعاً على مستوى الحكومة الاتحادية من خلال الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أسهمت في تطوير منظومة العمل المؤسسي في الوزارات والجهات الاتحادية، وتعزيز جاذبية بيئة العمل فيها، حتى باتت مقصداً لأصحاب المواهب والكفاءات والخبرات.

تبادل الخبرات

من جهته، أكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الجولات المعرفية التي تنفذها حكومتا دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان تأتي في إطار تفعيل محاور الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، وتهدف إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المتميزة في العمل الحكومي.

وقال النقبي إن حكومة دولة الإمارات حريصة على مشاركة ما تتبناه من ممارسات، والنموذج الحكومي المتميز الذي طورته على مدى السنوات الماضية، الذي أسهم في دفع عجلة التطوير والتحديث في الكثير من القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وخصوصاً في مجال تمكين القدرات الوطنية وتوظيف الطاقات والموارد البشرية بطريقة فعالة.

التعريف بالمبادرات

وتعرف وفد جمهورية أوزبكستان خلال الزيارة على أبرز إنجازات ومبادرات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ومشروعاتها الاستراتيجية على مستوى الحكومة الاتحادية، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز الكفاءة الحكومية للوزارات والجهات الاتحادية، وتمكين كوادرها البشرية، وتطوير قدراتها، وخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للموظفين، وجاذبة للعقول والكفاءات المهنية على اختلافها وتنوعها.

وكان في استقبال الوفد الزائر إلى جانب الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة كلٌ من عائشة خليفة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية، وليلى عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية، وعدد من مديري القطاعات والإدارات في الهيئة.

قياس نضج إدارات الموارد البشرية

واستعرضت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في الهيئة الآلية المطبقة في الحكومة الاتحادية لقياس مستوى تطور ونضج كفاءة إدارات الموارد البشرية وممارساتها، وذلك وفق مؤشرات ونماذج عالمية معدة لهذا الغرض، تم تطويرها بما يتناسب وطبيعة عمل الجهات الاتحادية.

وأكدت أن نتائج هذه الآلية تستند إلى مؤشرات ونتائج الوزارات والجهات الاتحادية في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» ونظام التقارير الذكية التابع له، لافتةً إلى أن آلية قياس مستوى تطور إدارات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، تتيح تقييم الوزارات والجهات الاتحادية، وفق أربعة محاور أساسية وهي: (الحوكمة، وكفاءة التوظيف، والدمج والإشراك، ومحور التطوير).

ممكنات الموارد البشرية

كما اطلع الوفد الأوزبكي على ممكنات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير الخاصين بموظفي الحكومة الاتحادية، وأبرز مبادرات التدريب التي أطلقتها الهيئة على مستوى الحكومة الاتحادية، وبوابة التدريب الإلكتروني «المورد».

وزار الوفد مركز إسعاد المتعاملين التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في منطقة البرشاء بدبي، حيث اطلع على أبرز الخدمات المقدمة للمتعاملين، وأقسام المركز وآليات العمل، ومبادرات إسعاد المتعاملين.

مكانة رائدة

وأكد إركن موكيتدينوف النائب الأول لوزير التوظيف وعلاقات العاملين في حكومة جمهورية أوزبكستان أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت مكانة رائدة عالمياً في العديد من القطاعات والمجالات، ولا سيما في العمل الحكومي، وتوظيف التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن حكومة دولة الإمارات تنافس حكومات العالم المتقدمة، وتتفوق عليها في العديد من المجالات.