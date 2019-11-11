«الصحة» تفوز بجائزة ذهبية من الاتحاد العالمي للمستشفيات

المصدر: مسقط - البيان

فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالجائزة الذهبية ضمن المؤتمر العالمي السنوي الذي أقامه الاتحاد العالمي للمستشفيات IHF في سلطنة عمان، عن فئة «التميز في القيادة والإدارة في مجال الرعاية الصحية»، وذلك بفضل مشروعها المبتكر مركز بيس الذكي للأداء والتميز الإكلينيكي المستند لتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم اختيار المشروع كأفضل مشروع من بين 121 مشروعاً مقدماً من 92 منظمة وهيئة صحية من 34 دولة مشاركة.

وأعرب الدكتور يوسف محمد السركال وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المستشفيات، عن فخره واعتزازه بفوز الوزارة بهذه الجائزة المرموقة، التي تعتبر إنجازاً متميزاً في مؤتمر عالمي فريد يجمع أهم منظمات الرعاية الصحية والمستشفيات الوطنية والدولية.