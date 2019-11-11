«دبي الذكية» تشارك في معرض ببرشلونة

المصدر: دبي - وام

يشارك وفد «دبي الذكية» مع ثماني جهات تابعة لحكومة دبي في فعاليات «معرض المدن الذكية» في دورته التاسعة، والذي ينعقد من 19 وحتى 21 نوفمبر الجاري بمدينة برشلونة.

ويشكل الملتقى منصة مثلى لاستعراض إنجازات استراتيجية المدينة الذكية خلال العام الماضي ومخرجات التعاون بين ذوي العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة دبي تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية، التزام «دبي الذكية» بالمشاركة في الفعاليات العالمية المرموقة مثل «معرض المدن الذكية» في برشلونة. وضمن جدول أعمال دبي الذكية في الحدث تشارك الدكتورة عائشة بن بشر في جلسة نقاشية عامة يوم الثلاثاء 19 نوفمبر الجاري تحمل عنوان «كيف تصبح الحكومات أكثر مرونة وشفافية وتشاركية».