«الشؤون الإسلامية» تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أمس احتفالاً كبيراً بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك على مسرح كاسر الأمواج في أبوظبي بحضور الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، ونخبة من علماء الأزهر الشريف وعدد من رؤساء الكنائس في أبوظبي وجمع غفير من الجمهور.ورفعت الهيئة بهذه المناسبة أصدق التهاني إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى العالم أجمع.

بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة الهيئة التي ألقاها الواعظ عبد الرحمن الناصري، تطرق فيها إلى أخلاق الرسول العالية والأوصاف الكاملة التي يجب أن نتأسى بها ونقتدي بشمائلها.

ولفت الناصري إلى أن نبي التسامح عاش 63 عاماً ينشرُ الرحمةَ والتسامحَ في مواقفَ متنوعةٍ من التسامحِ، فوضعَ عليه الصلاة والسلام أُسُسَ التواصلِ الحضاري، ومدَّ جسورَهُ بين الناس، وحرصَ أن يكون قدوةً في التسامح.