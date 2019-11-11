وفد سعودي يطلع على أفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي والخيري بالدولة

المصدر: أبوظبي - وام

زار وفد من جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، مقر مؤسسة التنمية الأسرية، للاطلاع على أفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي والخيري والإنساني بالدولة.

كان في استقبال الوفد السعودي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع ومريم محمد الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية وسعيد نادر الملا نائب المدير العام بالإنابة في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وعدد من المديرين التنفيذيين.

ورحب الدكتور مغير الخييلي بالوفد برئاسة الدكتور فهد بن حمد المغلوث أمين عام الجائزة وأشاد بالجهود التي تبذلها «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في مجال العمل الاجتماعي، وتعزيز استقرار الأسرة للوصول إلى مجتمع متماسك ومتلاحم.

تكاملية

وقال الخييلي إن دائرة تنمية المجتمع تعمل بالتعاون مع الجهات الاجتماعية على تحقيق التكاملية في منظومة العمل الاجتماعي بإمارة أبوظبي، عبر ثلاثة تطلعات لمحور تنمية المجتمع والمتمثلة في مستوى معيشة لائق لأفراد المجتمع كافة وأسرة متماسكة تشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته ومجتمع نشط ومسؤول، ما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد وتعزيز الاستقرار الأسري في الإمارة ويحقق رؤية الدائرة المتمثلة في «حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة».

وأكد أن أبوظبي تعد مثالاً يحتذى في مجال التنمية الاجتماعية والعمل الاجتماعي وحققت جهاتها الاجتماعية العديد من المنجزات في مجال تعزيز جودة الحياة.

من جانبه قدم الدكتور فهد بن حمد المغلوث عرضاً عن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والتي جاءت انطلاقاً من الاستراتيجية الجديدة للعمل الاجتماعي، التي تجسد تطلعات المملكة العربية السعودية وتواكب رؤيتها.

تأصيل

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى تأصيل العمل المؤسسي بجميع صوره وتطويره وتقدير المتميزين من الجنسين في العمل الاجتماعي، وتشجيعهم وترسيخ ثقافة العمل الاجتماعي والخيري والإنساني والتطوعي وتعزيز قيمه النبيلة وتحفيز الهيئات الحكومية والأهلية على التميز والإبداع في العمل الاجتماعي.

وحول مركز التنسيق الاجتماعي، والذي يعد إحدى مبادرات مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، قال المغلوث إن المركز عبارة عن منصة إلكترونية تهدف إلى ربط الجهات الحكومية والأهلية والمنظمات غير الربحية والقطاعات الخاصة المعنية بالعمل الاجتماعي أو التي تقدمه كجزء من خدماتها للمجتمع بأي شكل كان وربطها ببعضها تحت مضلة واحدة لإيجاد نوع من التنسيق والتنظيم والتكامل وخلق بيئة تنافسية مبدعة في ما بينها لرفع جودة العمل الاجتماعي، وضمان استدامته على نحو أفضل على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

وقالت مريم محمد الرميثي إن مؤسسة التنمية الأسرية برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك تعمل منذ إنشائها في عام 2006 على تحقيق رفاه الأسرة وضمان سعادتها وتماسكها وسلامة أفرادها وصولاً إلى مجتمع آمن ومطمئن ومتلاحم وقوي.

مبادرات

أعرب الوفد الزائر عن بالغ شكره لدائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله هذه الجهات في سبيل الارتقاء بخدماتها وبرامجها بشكل مستمر، وتقديم المبادرات الرائدة لتعزيز استقرار الأسرة وخدمة جميع فئات المجتمع، وصولاً إلى أسر متماسكة ومجتمعات آمنة ومستقرة.