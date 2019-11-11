شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، احتفالية اليوم العالمي للعلوم من أجل السلام والتنمية، والذي يصادف يوم 10 من شهر نوفمبر من كل عام، بما يعزز من دور العلم في المجتمع، ويسلط الضوء على طرق تسخيره لخدمة المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام وأوجه التنمية المختلفة.

وقال اللواء عبد الله خليفة المري: إن الاحتفال بهذا اليوم يمثل تأكيدا على دور العلم والعلماء في تحقيق السلام والرخاء للشعوب، وأهميته في تحقيق الاستقرار عبر توجيه الطاقات لخدمة البشرية والارتقاء بنوعية الحياة على كافة الصعد، وانطلاقا من إدراكنا في شرطة دبي للدور الرئيسي الذي تلعبه العلوم المختلفة في تعزيز مهام شرطة دبي لتحقيق الأمن والأمان، فإننا نحرص على رفد كوادرها بالخبراء والمتخصصين والباحثين في كافة التخصصات، إلى جانب المساهمة في إنشاء جيل محب للعلوم والاكتشافات ويوظفها لخدمة المجتمع والوطن.

مستهدفون

وأكد اللواء المري أن مجلس علماء شرطة دبي تم إنشاؤه في المقام الأول ليدعم المسيرة العلمية على مستوى الدولة ويدعم أهداف مجلس علماء الإمارات، وأهداف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للعلماء، إلى جانب دعم جهود وزيرة الدولة في ملف العلوم المتقدمة، بما يحقق تطلعات ونمو ونهضة الوطن.

تعزيز البحوث

من جانبه، قال الرائد الدكتور راشد حمدان الغافري، رئيس مجلس العلماء في شرطة دبي، إن المجلس وانطلاقاً من دوره في دعم العلوم واستقطاب أصحاب القدرات العلمية في مختلف الاختصاصات، وتعزيز البحوث العلمية وتطبيقاتها في شرطة دبي وخارجها، بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي نحو المستقبل.

وتابع الرائد الغافري «وجه المجلس دعوة إلى مدارس حماية للبنين والبنات للمشاركة في ورش العمل والفعاليات التي نظمها المجلس في هذا اليوم، في سعي منا إلى جعل مبادئ العلوم محببة إلى قلوب الطلبة، وهذا ما دفعنا إلى توزيعهم إلى فرق عمل ضمن ورش تفاعلية تحمل مضامين مختلفة، منها ما هو مختص في علوم الطب الشرعي، والدليل الجنائي، والهندسة الوراثية، وألعاب الذكاء وورشة عمل لتعليم كيفية صناعة»روبوتات" باستخدام مواد يعاد تدويرها ومن ثم برمجتها، ومنح الطلبة الفائزين جوائز قيمة.

مستهدفون

بيّن اللواء المري أن احتفال مجلس علماء شرطة دبي استهدف طلبة مدارس حماية للبنين والبنات، نظراً لاهتمام شرطة دبي بإنشاء جيل من العلماء الشباب يخدمون العلوم في المجالات الشرطية والأمنية، قادر على تحقيق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي نحو استشراف المستقبل.