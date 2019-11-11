انطلاق مؤتمر دول الأطراف الأممي لمكافحة الفساد 14 الجاري بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ينطلق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الثامنة، الذي يعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) من الفترة 14 إلى 20 ديسمبر المقبل، بمشاركة دولية لممثلي الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد والأجهزة الرقابية وسلطات إنفاذ القانون والمنظمات الدولية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وأعلن ديوان المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة، أن هذه الدورة ستشهد لأول مرة مبادرة دولية يطلقها ديوان المحاسبة بالدولة تعنى بتوسيع نطاق التعاون في مكافحة الفساد بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، كما تشمل جلسات وورش عمل وعدداً من الاجتماعات التمهيدية ومبادرات خاصة تستهدف توظيف طاقات الشباب في مجال التصدي لممارسات الفساد بهدف الاستفادة القصوى من طاقات المشاركين والمهتمين للكشف عن جرائم الفساد والحد منها ومناقشة آخر تطورات العمل ورفع مستوى الوعي حول مكافحة الفساد، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة القائم بأعمال الأمانة العامة للمؤتمر.

وأعلن الديوان عن فتح باب التسجيل للإعلاميين لحضور المؤتمر عبر موقعها الإلكتروني