هيئة كهرباء ومياه دبي تحصل على شهادة «أفضل بيئة عمل»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «أفضل بيئة عمل»، التي تمنحها الهيئة الأمريكية Great Place to Work® بالشراكة مع مجلة «فورتشن»، للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر أفضل بيئة عمل.

وحققت الهيئة هذا الإنجاز المتميّز استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل الذي أجراه معهد Great Place to Work® في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتمد هذه الشهادة على التغذية الراجعة التي يتم تقديمها للموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربة مكان العمل. وتُعد Great Place to Work® هيئة عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها، حيث يعتمد قادة الأعمال والباحثون على مقاييسها لوضع معيار يحدد مكان العمل المفضل للموظفين.

تعزيز السعادة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تهتدي هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذين جعلوا من السعادة والإيجابية أسلوب حياة في دولة الإمارات التي تولي أهمية كبرى لتحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وتسّخر جميع الإمكانات والموارد من أجل تحقيق هذا الهدف وفق خطط مدروسة واستراتيجيات ومبادرات نوعية وأدوات مبتكرة لقياس السعادة وجودة الحياة بأساليب علمية، كما حرصت القيادة الرشيدة على تضمين السعادة وجودة الحياة في جميع الخطط والسياسات الحكومية، حتى أصبحت الدولة نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين».

وأضاف: تبذل الهيئة قصارى جهدها لتعزيز سعادة موظفيها، عملاً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، «لا بد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع». وباتت الهيئة مرجعاً لأفضل الممارسات في إسعاد المتعاملين والمجتمع. وتتويجاً لهذه الجهود، جاءت الهيئة في المركز الأول في مؤشر السعادة في فئة الجهات الحكومية الكبيرة على مستوى حكومة دبي للعام الثاني على التوالي، وبنسبة 95% وفقاً لمقياس مؤشر السعادة اللحظي لدبي الذكية. ويأتي حصولنا على شهادة Great Place to Work® لأفضل بيئة عمل ثمرة جهودنا المتواصلة».