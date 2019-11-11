بلدية عجمان تحصل على شهادة الأيزو في إدارة المخاطر

المصدر: عجمان - البيان

تسلم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، شهادة الأيزو (ISO 31000:2018) الخاصة بإدارة المخاطر، لتكون أول بلدية تحصد هذا الإنجاز على مستوى الدولة، وأول دائرة حكومية على مستوى إمارة عجمان.

ومنح مروان العريضي، مدير المصادقة في شركة «بيروفيرتاس» المانحة لشهادات الأيزو الشهادة، بحضور عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وخالد أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة.

وقال رئيس الدائرة: فخور جداً بهذا الإنجاز الذي يساهم في تحقيق أهداف البلدية والنهوض بها نحو دائرة سليمة صحية خالية من المخاطر المؤسسية، وإن نظام إدارة المخاطر يشمل كافة الوحدات التنظيمية ويغطي جميع أنواع المخاطر المؤسسية، من مثل مخاطر أمن المعلومات، والمخاطر المالية، ومخاطر العمليات.