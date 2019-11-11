«تنفيذي دبي» يعزز ثقافة الحوكمة لأمناء سر المجالس واللجان الحكومية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامجاً تدريبياً لأمناء السر في المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، وصُمّم البرنامج بهدف تعزيز أطر حوكمة عمل هذه المجالس واللجان وتعزيز أدائها بما يسرّع من وتيرة تحقيق أهداف خطة دبي 2021 الرامية إلى بناء حكومة رائدة ومتميزة والنهوض بالعمل الحكومي إلى أعلى مستويات المنافسة العالمية، حيث تعتبر المجالس واللجان جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي المشترك في الإمارة.

تنمية المهارات

وركز البرنامج على تنمية المهارات وتطوير القدرات الفنية والفردية لأمناء السر، ورفع أدائهم المهني بما يساهم في رفع مستوى كفـاءة العمـل، وتحسين فعالية إدارة وتنظيم الاجتماعات، وتحقيق التناغم بين الأعضاء، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة والشفافية في عملية صنع القرار، ويوفر البرنامج أيضاً منصة مثالية لإثراء خبرات ومعارف أمناء السر وتمكينهم من ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم الرئيسية بكفاءة وفاعلية، وفق معايير الحوكمة الرشيدة وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تمكين وتطوير

وأكدت حمدة محمد بن كلبان، مدير إدارة الحوكمة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أهمية تمكين وتطوير قدرات ومهارات أمناء سر المجالس واللجان الحكومية لتعزيز مساهمتها في الارتقاء بآليات العمل الحكومي وإرساء مكانة دبي كنموذج عالمي للابتكار والحوكمة الرشيدة والإبداع الحكومي تجسيداً لرؤية قيادتنا الرامية إلى تعزيز فعالية وكفاءة القطاع الحكومي، واتباع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وبناء حكومة رائدة ومتميزة تستشرف المستقبل.

وقالت حمدة بن كلبان: «يشهد العمل الحكومي بإمارة دبي اليوم تطوراً لافتاً في كافة مؤسساته وقطاعاته، وهو ما يترجم نجاح النهج الذي تتبعه الحكومة، ويؤكد قدرتها على تحقيق الريادة والتميز والجودة ومواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة والبقاء في دائرة المنافسة العالمية، وفي هذا الإطار، يجب مواصلة تطوير أنظمة الإدارة الحكومية من خلال المبادرات المبتكرة والبرامج التدريبية الهادفة والفعالة التي تدعم بناء القدرات وتجديد آليات الفكر والأدوات».

أدوار مثالية

وأضافت بن كلبان: «يعزز برنامج تدريب أمناء سر المجالس واللجان ثقافة الحوكمة في منظومة العمل الحكومي ويضمن تأدية أمناء السر أدوارهم المختلفة على النحو الأمثل، الأمر الذي يثمر عن رفع كفاءة العمل ويرتقي بالأداء الحكومي ويسرّع تحقيق غايات خطة دبي 2021 ببناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار وإحراز قفزات تنموية في شتى المجالات، وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم».