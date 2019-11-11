رحلات أصحاب الهمم بمركبات «الأجرة» مجانية داخل عجمان وخارجها

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بمجانية النقل بمركبات الأجرة الخاصة لنقل أصحاب الهمم التابعة لمؤسسة المواصلات العامة في عجمان، وذلك تسهيلاً لتنقلهم داخل الإمارة وخارجها، وستقوم المؤسسة بالتنسيق المباشر مع وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بأصحاب الهمم لتوضيح آلية العمل لخدمة أصحاب الهمم، للحصول على خدمة التنقل بواسطة المركبات المخصصة لهم.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام مؤسسة المواصلات العامة لـ«البيان»: تقرر منذ اليوم (أمس) أن تكون جميع رحلات أصحاب الهمم عبر مركبات الأجرة التي تخصصها المؤسسة لنقلهم داخل إمارة عجمان مجانية، لافتاً إلى أنه في السابق كان يتم أخذ رسوم للرحلات الخاصة ماعدا الرحلات المتعلقة بالذهاب للعلاج أو زيارة الدوائر الحكومية داخل إمارة عجمان والتي كانت مجانية، وعليه اليوم تقرر أنه ستكون جميع الرحلات مجانية بدون رسوم داخل إمارة عجمان وخارجها بناء على أمر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، للقائمين في المؤسسة، وفق توجيهات صاحب السمو حاكم عجمان.

مركبات جديدة

وكشف مدير عام مؤسسة المواصلات العامة عن وجود 6 مركبات أجرة خاصة لنقل أصحاب الهمم داخل إمارة عجمان وبعد القرار سيتم إعفاء أصحاب الهمم من الرسوم التي تؤخذ في الرحلات خارج إمارة عجمان، كما سيتم شراء 6 مركبات جديدة خلال عام 2020 وذلك لتوسيع رقعة الخدمات لأصحاب الهمم وهي كمرحلة أولى ثم يليها مرحلة أخرى لخدمات نقل كبار المواطنين، لافتاً لإصدار المؤسسة بطاقات خاصة لأصحاب الهمم في إمارة عجمان لتقديم الخدمات إليهم، كما تم نقل 245 من أصحاب الهمم عبر المركبات المخصصة لهم خلال 9 أشهر الماضية.