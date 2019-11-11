«ترام دبي» ينقل أكثر من 28 مليون راكب منذ تشغيله

المصدر: دبي - البيان

أكدت هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع ترام دبي يُعد رافداً حيوياً في منظومة السكك الحديدية، وداعماً رئيساً لشبكة المواصلات العامة، بما يحقق توجيهات قيادتنا الرشيدة والغايات الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات، في تعزيز النقل الجماعي، وجعله الخيار الأمثل لقاطني وزائري وسائحي إمارة دبي. جاء ذلك، بمناسبة مرور خمس سنوات على تدشين ترام دبي بتاريخ 11 نوفمبر 2014، وقد أوضحت الهيئة أن الترام لقي إقبالاً كبيراً منذ تدشينه، حيث وفر خياراً إضافياً وشرياناً للتنقل أسهم في راحة الناس مواكباً احتياجاتهم وتطلعاتهم في هذا المجال، إذ استطاع ترام دبي نقل أكثر من 28 مليون راكب منذ بدء تشغيله وحتى تاريخه.

وذكرت الهيئة أن الاحتفال غداً بالذكرى الخامسة لترام دبي، يتضمن جوائز وسبائك ذهبية لمستخدمي الترام، مشيدة بجهود شركة سيركو في تشغيل ترام دبي ضمن منظومة السكك الحديدية في دبي، مما أسفر عن نتائج إيجابية منها وصول دقة المواعيد إلى 99.9%، وحصول خدمة الترام على تقييم 5 نجوم في المواصفات الدولية للتميز في الخدمة «TISSE» في 2016.