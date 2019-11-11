رسالة خطية لمحمد بن زايد من الرئيس الليبيري تسلمها قرقاش

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة خطية من الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وتسلم الرسالة، معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال استقباله جبهزوهنجار م. فيندلي وزير الشؤون الخارجية، وتروكون كبوي وزير الدولة في ليبيريا، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطور العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ليبيريا والدفع بها قدماً وتوطيدها في مختلف المجالات. وبحث معالي قرقاش مع فيندلي وكبوي سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك.