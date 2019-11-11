رئيس بيلاروسيا يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروسيا، جامع الشيخ زايد الكبير، والوفد المرافق له، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة.

واستهل والوفد المرافق له الجولة، بزيارة ضريح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول رئيس جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق، يصطحبهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الاختصاصيين الثقافيين في المركز، إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس، والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

كما تعرفوا إلى تاريخ تأسيس الصرح الكبير، وجماليات الجامع، وبديع فنون العمارة الإسلامية، التي تجلت بوضوح في جميع زواياه، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور.