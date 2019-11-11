«خليفة الإنسانية» تشارك في المهرجان الوطني للحرف

المصدر: العين - وام

تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، من خلال مبادرتها «الأسر المواطنة»، في المهرجان الوطني للحرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بمدينة العين، والذي يحظى برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية الحرف والصناعات التقليديّة في التراث الإماراتي، وتعزيز الجهود التي يقوم بها ممارسو هذه الحرف من أجل صونها وإحيائها وتعليمها للأجيال المقبلة باعتبارها مكوناً أساساً للهوية الوطنية.

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «تأتي مشاركة المؤسسة في المهرجان من خلال مبادرة «الأسر المواطنة» التي تعد من أهم المبادرات التي تنفذها على الساحة المحلية، وذلك بدعم تلك الأسر للتواجد والمشاركة في أهم المهرجانات المحلية مثل مهرجان الشيخ زايد التراثي والقرية والعالمية وإكسبو الشارقة وغيرها من الفعاليات».

وأكد الخوري حرص مؤسسة خليفة الإنسانية على دعم «الأسر المواطنة» من خلال توفير وإيجاد فرص عمل جديدة لها، ودعم مشاركتها وتفعيل دورها في المجتمع.