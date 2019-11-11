محمد الشرقي: الفن يعزز القدرات الإبداعية للأجيال باعتباره أداة للتفاهم العالمي

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دور الفنون في المجتمع ودراسة مختلف أنواعها، لتعزيز القدرات الإبداعية للأجيال، باعتبار أن الفن يشكل أداة للتفاهم العالمي.

جاء ذلك، خلال حضور سموه يرافقه الشيخ حمد بن محمد الشرقي نجل ولي عهد الفجيرة، حفل الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو التي تنظمها الأكاديمية تحت رعاية سموه وذلك في مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالدور الذي تضطلع به أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في استقطاب المواهب الفنية من مختلف شرائح المجتمع وصقل مهاراتهم بأسلوب أكاديمي مدروس، لافتاً إلى أهمية المسابقات الفنية في تعزيز الحضور الثقافي وتعريف المجتمع الإماراتي بمختلف الثقافات الموسيقية من جميع أرجاء العالم.

وكرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي الفائزين الـ 6 في مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، كما كرم سموه لجنة التحكيم المشرفة على المسابقة، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح. وقال علي عبيد الحفيتي مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في كلمة الافتتاح لحفل الإعلان عن أسماء الفائزين في المسابقة: إن عدد المشاركين في المسابقة بلغ 86 عازفاً يمثلون 36 جنسية من داخل وخارج الدولة. مشيراً إلى أن مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، سيتم تنظيمها كل عام، لتتيح للعازفين عرض أداء منفرد للموسيقى الكلاسيكية ولتكشف عن المواهب الموسيقية الجديدة في الدولة.

ورفع الحفيتي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة لتوجيهاته الكريمة ودعمه المستمر لأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة. حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من مديري الدوائر.