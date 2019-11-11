أحمد بن سعيد وأحمد بن طحنون يبحثان الخدمة الوطنية البديلة في مطارات دبي

المصدر: دبي – البيان

استقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، في مكتبه في مطار دبي الدولي، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم دعم مطارات دبي للجهود التي تبذل من أجل إطلاع مجندي الخدمة البديلة الملتحقين لأداء خدمتهم في مطارات دبي وتأهيلهم للعمل في مختلف المجالات في قطاع الطيران الذي يلعب دورا أساسيا في تعزيز اقتصاد الإمارات وإعلاء شأنها في المحافل الدولية، وبحث الجانبان خلال اللقاء المواضيع والقضايا التي تتعلق بالمجندين في الخدمة الوطنية ودعم توجهات حكومتنا الرشيدة الهادفة إلى الارتقاء بقدرات وإمكانات أبناء الإمارات الذين نالوا شرف الالتحاق بالخدمة الوطنية لخدمة بلادهم.

ومن جانبه شكر اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان سمو الشيخ أحمد بن سعيد والفريق المشرف في مطارات دبي على تدريب وتطوير قدرات مجندي الخدمة البديلة المنتدبين للتدرب في مطارات دبي لمدة سنة ونصف السنة وتأهيلهم لكي يصبحوا قادرين على العمل في قطاع الطيران.

حضر اللقاء بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وجمال الحاي، نائب الرئيس في مطارات دبي، وماجد الجوكر، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية، ومشاري البناي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتطوير في مطارات دبي.