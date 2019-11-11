الشارقة الخيرية: 434 بئراً وشبكة مياه في 12 دولة

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن نتائج حملتها الإنسانية «سقيا الخير» التي تم إطلاقها خلال شهر مارس المنقضي لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب والاستعمال الآدمي إلى عدد من الدول التي يضربها الجفاف طيلة العام.

وأوضحت الجمعية في تقرير صدر مؤخراً عن إدارة المشاريع والكفالات، الذراع الخارجية للجمعية، أن تبرعات المحسنين لحملة سقيا الخير أسهمت في توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في 12 دولة بمعدل 434 بئراً متنوعاً، وشبكتين لتوصيل المياه إلى القرى المجاورة، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت منذ إطلاقها 5 دول وحددت حفر 316 بئراً، بينما كانت تبرعات المحسنين لها دور في توسيع رقعة البلدان المستفيدة ووصولها إلى 12 دولة، وهي بوركينافسو والنيجر وكينيا وتشاد وموريتانيا وتوجو وإثيوبيا وتنزانيا وساحل العاج وسيراليون وغينيا كونكري وليبيريا.

وأفاد عبد الله مبارك الدخان الأمين العام، أن الحملة حققت النتائج المستهدفة بشكل كامل، بينما نسعى إلى مزيد من الدعم والمساندة من قبل المحسنين لتنفيذ مراحل تالية من نفس الحملة في دول وبلدان أخرى تعاني الجفاف وشح المياه، مشيراً إلى أن الحملة استكمالاً لمبادرات الجمعية، وتأكيداً منها على الاستدامة في الأعمال الخيرية والإنسانية التي من شأنها تقديم العون للعديد من المناطق التي تعاني شح المياه.