بدور القاسمي: تمديد إجازة الأمومة في «الخاص» يحقق العدالة الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مكتب الشارقة صديقة للطفل، أن تمديد مدة أيام إجازة الأمومة في القطاع الخاص عامل أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية والوصول إلى التمكين الحقيقي للمرأة.

وشددت على أهمية التزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بقوانين العمل التي تراعي الاحتياجات الخاصة للمرأة، وفي مقدمتها حق حماية الأمومة، وأوضحت أن تبني معايير مهنية عالية تحفظ حقوق الأمهات العاملات يدعم مسيرة التنمية وجهود تمكين المرأة في الدولة.

وأشارت الشيخة بدور القاسمي إلى أنه على الرغم من التزام العديد من مؤسسات القطاع الخاص بسياسات داعمة للأم الموظفة والأم المرضعة، إلا أننا نحتاج لمواصلة الجهد والتطوير في هذا المجال لمواكبة التحديات التي تفرزها بيئة العمل.

وجاءت تصريحات الشيخة بدور القاسمي بمناسبة مرور 100 عام على اعتماد المعايير الدولية لحماية الأمومة في العمل، وبالتزامن مع الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية الذي تحتفل فيه الدولة خلال الفترة من 6-10 نوفمبر 2019.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «عندما يتعلق الأمر بالعدالة والحقوق لكافة الفئات على اختلاف خصوصياتهم تكون الشارقة سباقة نحو تبنيها وتطويرها».