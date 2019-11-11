ورشة حكومة دبي تسعد موظفيها بـ «كرنفال السعادة»

المصدر: دبي - البيان

نظّمت ورشة حكومة دبي «كرنفال السعادة» التي أقيمت بالتعاون مع «مجموعة جراند حياة»، والتي شهدت سلسلة من العروض والأنشطة والسحوبات ضمن أجواء تفاعلية لتأصيل قيم السعادة والإيجابية في نفوس الموظفين.

ولفت فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، إلى أنّ تنظيم «كرنفال السعادة» يأتي انطلاقاً من التزام الورشة بدعم التوجّه الوطني في جعل السعادة نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية راسخة في دولة الإمارات، مؤكداً المضي قدماً في خلق بيئة عمل إيجابية تعزز إنتاجية ورضا وسعادة الموظفين، الذين يمثلون الدعامة الأولى للارتقاء بالأداء الحكومي إلى أعلى مستويات التميز بما يلبي تطلعات المتعاملين.

وقال الرئيسي: «يسرّنا تنظيم «كرنفال السعادة» بمشاركة نخبة الشركاء، في خطوة داعمة لجهود تعزيز التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص وتوجيه الجهود المشتركة في خدمة تطلعاتنا الرامية إلى إسعاد الناس وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية قصوى في الإمارات. وتندرج فعاليتنا في إطار برامجنا النوعية الموجهة لتعزيز مساهمتنا في ترجمة أهداف «الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية» في جعل دولتنا وجهة عالمية للسعادة والإيجابية».

وشهد «كرنفال السعادة 2019» الكشف عن حزم من المبادرات والخدمات المقدمة لموظفي «ورشة حكومة دبي» من المؤسسات المشاركة من القطاع الخاص، والتي تشمل تخفيضات وسحوبات وجوائز قيمة، كما تخللت الفعاليات أيضاً العديد من العروض والإنجازات التي قدمها الموظفون. وشارك في الحدث أيضاً عدد من أبرز العيادات الخاصة والمصارف المحلية وسلسلة من المحال ومنافذ البيع المتخصصة بالملابس والعطور والأجهزة الإلكترونية.