«بلانتري» تمنح المستشفى السعودي الألماني جائزة التميز

المصدر: دبي - البيان

حاز المستشفى السعودي الألماني- دبي على الاعتماد الذهبي من منظمة بلانتري الدولية الأمريكية في «الرعاية التي ترتكز على المرضى»، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته «بلانتري الدولية» في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد زيارة قام بها فريق المنظمة إلى المستشفى لتقييم معايير الخدمات المقدمة للمرضى وعائلاتهم، كجزء من عملية إصدار الشهادات حيث أثبتت المناقشة مع مرضى المستشفى وأسرهم والموظفين وجود سياسات محورها المريض، بما في ذلك ساعات الزيارة غير المقيدة وسياسة السجلات الطبية المشتركة، ومشاركة الموظفين على جميع المستويات في تقديم الرعاية التي تركز على المريض.