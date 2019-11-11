100 ألف درهم قيمة جائزة الشارقة للابتكار

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

نظمت اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، صباح أمس، لقاء تعريفياً حول جائزة الشارقة للابتكار التي بدأ التسجيل بها منذ إطلاقها لغاية الثاني من يناير 2020، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف درهم يخصص منها 50 ألف درهم للمركز الأول و30 ألفاً للثاني و20 ألفاً للمركز الثالث، ومن المقرر أن تنطلق الدورة المقبلة من شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة خلال الفترة من 8 إلى 14 فبراير من العام المقبل 2020، ويفتح باب التسجيل للجهات المشاركة بتاريخ 24 نوفمبر الجاري لغاية 2 يناير 2020 ويتم الإعلان عن أسماء الجهات المشاركة في المعرض بتاريخ 30 يناير 2020.

وأكد أحمد سيف بن ساعد عضو اللجنة المشرفة على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، على أهمية العنصر الإبداعي في المشروعات المشاركة بشهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة وقيمتها الإضافية التي تتضمن العديد من المزايا منها توفير المال والجهد والوقت، مقدماً عرضاً تفصيلياً حول شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة، مبيناً معايير تقييم مبادرات الجهات الحكومية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وأعمارهم.