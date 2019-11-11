4104 مواليد جدد في مستشفى الكورنيش خلال 2019

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت ليندا كلارك المدير التنفيذي لمستشفى الكورنيش، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» «أن عدد المواليد الجدد في مستشفى الكورنيش للعام الجاري وصل إلى 4104 ولادات حتى نهاية أكتوبر الماضي، منهم 2103 من الذكور، و2001 من الإناث، وبلغت نسبة الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية منهم 98%، في حين بلغ عدد المواليد لعام 2018 حوالي 5509 مواليد منهم 2876 من الذكور، و2633 من الإناث.

وقالت: «إن الاحتفال بالأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة يهدف إلى توجيه رسالة مهمة للأمهات والآباء بأن الرضاعة الطبيعية من الركائز الأساسية لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، وخاصة أن مستشفى الكورنيش، معتمد كمستشفى صديق للأم والطفل، ويتبع الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية المعتمدة من يونيسيف ومنظمة الصحة».